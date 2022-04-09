Bölgedeki Okyanus Sularında Dost Olmayan Ülkelerin Askeri Varlığına Tahammül Göstermeyiz

İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani Cumartesi günü, askeri komutanlar, Cuma imamlar ve personellerin ailelerinin de katıldığı 80 askeri eskadrayı karşılama töreninde “Eş zamanlı olarak okyanus sularına iki eskadra gönderdik. Eskadralarından biri su taşıtların güvenliğiyle sorumluydu. Bunun yanında aynı zamanda İmam Humeyni Subaylık üniversitesi öğrencilerini de pratik sahaya getirerek onların gerekli eğitimleri okyanus sularında almalarını sağladık.” şeklinde konuştu.



İran Deniz Kuvvetleri Komutanı açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti “Çok iyi bir görev gerçekleştirildi. Söz konusu operasyon pratik sahada olduğundan ötürü kesinlikle yüksek bir eğitim kalitesine sahiptir.” dedi.



İranlı Komutan İran yapımı muhrip Dena’nın söz konusu operasyonların tümünü en iyi şekilde yerine getirdiğine değinerek söz konusu muhribin kabiliyetlerinin çok iyi bir seviyede olduğunu hatırlattı.



İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı böylesi tatbikatlar düzenlemeye devam edeceklerini belirterek “Bizim dostumuz olmayan bölge dışındaki ülkelere mesajımız şöyledir; Bizim bölgemizde gerekli iktidar vardır ve onların bizim bölgemizdeki sularda bulunmalarının hiçbir gerekçesi olmayan anlamsız bir varlıktır. Eğer ziyaret etmek için, bilgi ve bilim alışverişi için gelmek istiyorlarsa gelsinler, sorun değil. ancak Güvenlik sahasına girmeye çalışmaları konusunda onlara bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin asla böyle bir konuyu kabul etmeyeceğini söylemeliyiz çünkü askeri alandaki başarılarımız herkes tarafından biliniyor.” ifadelerini kullandı.









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