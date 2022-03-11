İran, Siyonist rejimi maceracı ve kötü eylemlerde bulunma konusunda uyardı

İran'ın Siyonist rejimin son zamanlarda düzenlediği terör saldırıları ve Suriye'de kutsal türbeleri savunan iki askerin şehadetiyle ilgili Genel Sekreter ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektupta şunlar yer alıyor:

''7 Mart 2022 Pazartesi sabahı, İsrail rejimi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal ederek, Şam'ın kuzeyindeki bir alana bir füze saldırısı başlattı ve danışmanlık yapan iki İranlı askeri şehit etti.

İranlı danışmanlar, Suriye hükümetinin resmi talebi ve daveti üzerine Suriye askeri güçlerine terörle mücadelede, özellikle de terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede yardım etmek için Suriye'de bulunuyorlar.

İran, son terör saldırısını, özellikle IŞİD'e karşı mücadelede, bölgedeki tansiyonu kontrol edilemez bir düzeye çıkarmayı ve bölgedeki terörist savaşçılar arasındaki koordinasyonu bozmayı amaçlayan son derece kışkırtıcı ve kasıtlı bir eylem olarak değerlendiriyor. Bu kışkırtıcı ve cinayet eylemi, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ihlal ediyor ve İsrail rejiminin ve bu terör eylemine doğrudan veya dolaylı olarak yardım eden veya başka herhangi bir şekilde katkıda bulunan veya destekleyen herkesin cezai sorumluluğunu gerektiriyor.

Genel olarak uluslararası toplum ve özel olarak Güvenlik Konseyi, bu kışkırtıcı ve suç teşkil eden eylemi şiddetle kınamalı ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan yasa dışı eylemlerinden İsrail rejimini sorumlu tutmalıdır.

İran, uzun süredir terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede en ön saflarda yer almakta ve bölgedeki terör örgütleriyle mücadelesini, tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar uluslararası hukuktan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde sürdürmeye kararlıdır.

İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejimini bu suç eylemlerinin tüm sonuçlarından tamamen sorumlu tutarken ve rejimi daha maceralı ve kötü eylemlerde bulunma konusunda ciddi şekilde uyarırken, BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca ömeşru müdafaa hakkını kullanmayı kendisi için saklı tutar''.

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