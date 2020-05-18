Tahran, İRNA- Bu yılki Dünya Kudüs Günü programının zirvesi, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin önemli ve tarihi konuşmasıdır. Ayetullah Hamanei konuşmasında Kudüs, Filistin ve bölge ile dünya genelindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulunacak ve bundan sonra, direniş tarihinde dönüm noktası olacak yeni bir söylem oluşmaya başlayacaktır

.İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, başta İslam dünyası olmak üzere bütün dünya halklarına hitaben 22 Mayıs Cuma günü Tahran saati ile 12:00'de (TSİ 10:30) konuşma yapacak bu konuşma canlı olarak televizyon ve radyo kanallarından yayınlanacaktır.

