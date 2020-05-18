Dünya Kudüs Günü
Tahran, İRNA- Bu yılki Dünya Kudüs Günü programının zirvesi, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin önemli ve tarihi konuşmasıdır. Ayetullah Hamanei konuşmasında Kudüs, Filistin ve bölge ile dünya genelindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulunacak ve bundan sonra, direniş tarihinde dönüm noktası olacak yeni bir söylem oluşmaya başlayacaktır
.İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, başta İslam dünyası olmak üzere bütün dünya halklarına hitaben 22 Mayıs Cuma günü Tahran saati ile 12:00'de (TSİ 10:30) konuşma yapacak bu konuşma canlı olarak televizyon ve radyo kanallarından yayınlanacaktır.
پرونده - وسط
-
Ebu Şerif: Yüzyıl Anlaşmasının hedefi İslami birliğe darbe indirmektir
Tahran, IRNA- Filistin İslami Cihad’ın Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif, Yüzyıl anlaşmasının hedefini İslami birliğe darbe indirmek olduğunu belirtti.
-
Amerikalı Yahudi aktivist: Kudüs Günü dünyada halklara ilham vermektedir
New York, IRNA- Pink Code grubunun aktivistlerinden aynı anda Yahudi olan Ariel Gold, Kudüs Gününü ve Filistinlilerin mücadelesini tüm dünyadaki adalet yanlısı halklara ilham kaynağı olduğunu belirterek, İsrail karşıtı Yahudi ve Hristiyanların da bu mücadelede ortak olduklarını söyledi.
-
Dünya Kudüs Günü Törenleri Organizatöründen İslami merkezlerin pasifliği ile ilgili uyarı
Londra, İRNA- Dünya Kudüs Günü Törenleri organizatörlüğünü üstlenen İngiltere İslam İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mesud Şecere, Batı'daki İslami kurum, merkez ve şahsiyetlerin Filistin gelişmeleri ile ilgili pasif olması konusunda uyarıda bulundu.
-
Hamas: Bazı Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi peşindedir
Taran, IRNA- Hamas’ın Tahran temsilcisi Halit Kudumi, bazı Arap ülkelerinin siyoist rejimle kültürel ilişkilerini normalleştirmek istediklerini fakat bu normalleştirmenin onlara bir yarar sağlayamayacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.
-
Haşdi Şabir Başkan Yardımcısı: Filistin ülküsünün canlı kalması İmam Humeyni ve Ayetullah Hamenei sayesindir
Bağdat, IRNA- Haşdi Şabi Operasyonları Başkan Yardımcısı Abu Ali El Basri, Filistin ülküsünün canlı kalmasının İmam Humeyni ve Ayetullah Hamenei sayesinde olduğunu söyledi.
-
Tunuslu Politikacı: İran tüm Filistinli grupları desteklemektedir
Tahran, IRNA- Şeit Mohhammad El İbrahimi’nin eşi ve Tunus Halk Hareketinin liderlerinden Mobareke Avayenye, bölgedeki Arap rejimlerinin imkanlarını Amerika ve İsrail’e tahsis etmelerine rağmen, Tahran’ın Flistin’in hürriyeti için tüm imkanlarını Filistinli gruplara tahsis ettiğini söyledi.
-
Karantina ve Korona, Kudüs Gününün kutlanmasına engel oluşturamadı
Tahran, IRNA- Filistin aşıkları bu sene Korona ve karantinalara rağmen, Kudüs Gününü kutlamaktan vazgeçmediler ve kutlamalar internet ortamında devam etti.
-
Filistin'ın Bağdat Büyükelçisi:
İslam İnkılabı Rehberi'nin açıklamaları Dünya Kudüs Günü ülkülerini gerçekleştirmek için tarihi bir adımdır
Bağdat, İRNA- Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Ahmed el-Akl, Dünya Kudüs Günü'nde yapılmasının planlanan ve radyo ve televizyon kanallarından naklen yayınlanacak İslam İnkılabı Rehberi'nin konuşmasının Dünya Kudüs Günü ülkülerini gerçekleştirmek için tarihi bir adım olarak nitelendirerek, 'Bu hareketler, İmam Humeyni'nin istediği pratik ve mücadele faaliyetlerine yönlendirilmelidir' dedi.
-
Suriye'nin Moskova Büyükelçisi:
İslami Direniş yenilmeyecek
Moskova, İRNA- Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Dünya Kudüs Günü arifesinde yaptığı açıklamada, 'ABD ve İsrail rejimi, İslami Direnişin Filistin halkını destekleme konusunda yenilmeyeceği gerçeğini kabullenmek zorundadır' dedi.
-
İslami Cihat Hareketi yetkilisi:
Tahran-Kudüs ilişkileri güçlü ve sağlamdır
Gazze, İRNA- Filistin İslami Cihat Harekeri liderlerinden Ahmed el-Müdellel, Kudüs-Tahran ilişkilerinin güçlü ve sağlam olarak nitelendirdi.
-
İslam İnkılabı Rehberi'nin ifadelerinde Filistin ve Kutsal Kudüs
Filistin ve Kudüs, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei nezdinde çok büyük önem taşımaktadır.
-
Şehitlerin Yolu; Kudüs
Şehrikürd Cuma İmamı: Kudüs Günü dünya mazlumlarını desteklemeyi gösterme günüdür
Şehrikürd, İRNA- Şehrikürd Cuma İmamı Hüccetü'l-İslam Muhammedali Nekunam, Kudüs Günü'nün yaklaştığını ifade ederek, 'Kudüs Günü dünya mazlumlarını desteklemeyi gösterme günüdür' dedi.
-
Mehdi Mustefevi: Filistin ülküsü İslam ümmetinin ortak dilidir
Tahran, IRNA- İslam İnkılabi Rehberi Bürosu İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Seyyid Mehdi Mustefevi, Filistin ülküsünün İslam ümmetinin ortak dili haline geldiğini söyledi.
-
İngiliz analist: Şerefli bin insan İsrail’in yaptıklarını desteklemez
Londra, IRNA- İngiliz siyasi analist Rodney Shakespeare, Siyonist rejim cinayetleri karşısında durmanın siyasi, ahlaki ve insani bir görev olduğunu belirterek, şerefli bir insanın İsrail’in Batı Şeria’da yaptıklarını desteklemeyeceğini söyledi.
-
Ayetullah Arafi: Kudüs’ün hürriyeti için çalışmak şeri bir vecibedir
Kum, IRNA- İran Bilim Havzaları ve Uluslararası Kudüs Konferansı Başkanı Ayetullah Alirıza Arafi, Kudüs’ü hür kalması için çalışmanın şeri bir vecibe olduğunu söyledi.
-
Senusi: Hürriyet, güvenlik ve bağımsızlık Filistin milletinin hakkıdır
Tahran, IRNA- Nijerya Şiilerinin Şeyh İbrahim Zekzki’nin yardımcısı şeyh Abdülkadir Senusi, hürriyet, güvenlik ve bağımsızlık Filistin milletinin hakkı olduğunu söyledi.
-
Filistin’in Rusya Büyükelçisi: Kimse Filistin’de yüzyılı anlaşmasını kabul etmez
Moskova, IRNA- Filistin’in Moskova Büyükelçisi Abdülhafız Nofal yaptığı açıklamada, yüzyıl anlaşması yenilmeye mahkumdur ve hiçbir Filistinli bu anlaşmayı kabul etmeyecektir.
-
İlk uluslararası Hür Filistin şiir toplantısı düzenleniyor
Tahran, IRNA- İranlı şairlerin katılımı ile ilk uluslararası Hür Filistin şiir toplantısı düzenleniyor.
-
Şehitler Yolu; Kudüs
Afganistan İslami Kardeşlik Konseyi: Kudüs'ün özgürleştirilmesi için çalışmak gereklidir
Kabil, İRNA- Afganistan İslami Kardeşlik Konseyi, Kudüs Günü'nün arifesinde yaptığı açıklamada, 'Kudüs'ün özgürleştirilmesi için çaba göstermek elzemdir ve müslümanlar, birliklerini koruyarak ümmeti ve kardeşiliğin amaçlarına ualşamak için güçlenmelidir' ifadesini kullandı.
-
Dünya Kudüs Günü
Tahran, İRNA- Bu yılki Dünya Kudüs Günü programının zirvesi, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin önemli ve tarihi konuşmasıdır. Ayetullah Hamanei konuşmasında Kudüs, Filistin ve bölge ile dünya genelindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulunacak ve bundan sonra, direniş tarihinde dönüm noktası olacak yeni bir söylem oluşmaya başlayacaktır .İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, başta İslam dünyası olmak üzere bütün dünya halklarına hitaben 22 Mayıs Cuma günü Tahran saati ile 12:00'de (TSİ 10:30) konuşma yapacak bu konuşma canlı olarak televizyon ve radyo kanallarından yayınlanacaktır.
-
Şehitlerin Yolu; Kudüs
Amerikalı üniversite hocası: İsrail'in Batı Şeria'ya olan hırsları Kudüs Günü'nün önemini iki katına çıkardı
New York, İRNA- Teksas Houston Üniversitesi'nde tarih profesörü Gerald Horn, Siyonist rejimin Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü resmi olarak topraklarına ilhak etmek istedğine atıfta bulunarak, ‘Filistin topraklarının işgalinin yasallaştırılmasına muhalefet ilanı, bu yılki Kudüs Günü'nün önemini iki katına çıkarıyor’ dedi.
-
Şehitlerin Yolu; Kudüs
Kudüs Günü arifesinde dünyanın Filistin bayrağını dalgalandırma girişimini memnuniyetle karşılaması
Londra, İRNA- Dünyadaki çeşitli anti-Siyonist gruplar, sosyal medyada mesajlar paylaşarak, Dünya Kudüs Günü vesilesiyle Filistin bayrağını dalgalandırma girişimine verdikleri desteği dile getirip, Kudüs'teki işgalci rejimin saldırganlığına direnme gereğini vurguladılar.