Batılı Ülkelerin İsrail’e Destekleri Liberalizmin İnsan Hakları ve Demokrasi’ye Dair İddialarının Gerçeğini Açığa Çıkardı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Ali Bakiri Tahran İmam Sadık (a.s.) üniversitesinde Filistin’de referandum konulu panelde yaptığı konuşmada Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine değindikten sonra “Siyonist İsrail rejimi ‘Dünya insan haklarını ihlal etmenin somut tablosu’dur. Bu rejim 70 yıldır kapsamlı insan haklarını ihlal etme ansiklopedisinin tek sahibidir.” ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanlığı yardımcısı açıklamasının devamında “Filistin meselesi, bir toprak parçası hakkında oluşan bir ihtilaf değil; Siyonist İsrail rejimi tüm alanlarda insan haklarının sistematik olarak dünya çapında ihlal edilmesinin simgesidir.” dedi.



Ali Bakiri açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Filistin’de ancak adalet temelli bir barış kalıcı olabilir. Adaletin ise tecavüz ve işgalcilik ile yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Batılıların işgalci Siyonistlere olan destekleri, Liberalizmin insan hakları ve Demokrasiye dair iddialarının gerçek yüzünü açığa çıkardı.”



İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı “Terörizm Siyonistlerin tecavüzleri ve işgalciliğinin ürünüdür; Dolayısıyla Siyonist rejimi gerçekten ‘Devlet terörizminin tek markası’dır.” ifadelerini kullandı.



Ali Bakiri “Siyonist rejimi ve onun batılı destekleyicileri Filistin’i tamamen yer yüzünden silmek istiyorlar. Oysaki direniş düşüncesinin Filistin milleti başta olmak üzere tüm bölge milletlerinin gönlünde ve ruhunda kök salmıştır. Dolayısıyla Filistin silinebilir değil.” dedi.



İranlı yetkili açıklamasının sonunda Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği cinayetlerle işgalciliğine meşruiyet verebileceğini sandığını ancak tecavüzleri ve cinayetlerinin devamının içten bir tehdit olarak söz konusu sahte terör rejiminin varlığını ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya getirdiğini belirtti.





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