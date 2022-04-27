Batılı Ülkelerin İsrail’e Destekleri Liberalizmin İnsan Hakları ve Demokrasi’ye Dair İddialarının Gerçeğini Açığa Çıkardı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Ali Bakiri Tahran İmam Sadık (a.s.) üniversitesinde Filistin’de referandum konulu panelde yaptığı konuşmada Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine değindikten sonra “Siyonist İsrail rejimi ‘Dünya insan haklarını ihlal etmenin somut tablosu’dur. Bu rejim 70 yıldır kapsamlı insan haklarını ihlal etme ansiklopedisinin tek sahibidir.” ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı yardımcısı açıklamasının devamında “Filistin meselesi, bir toprak parçası hakkında oluşan bir ihtilaf değil; Siyonist İsrail rejimi tüm alanlarda insan haklarının sistematik olarak dünya çapında ihlal edilmesinin simgesidir.” dedi.
Ali Bakiri açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Filistin’de ancak adalet temelli bir barış kalıcı olabilir. Adaletin ise tecavüz ve işgalcilik ile yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Batılıların işgalci Siyonistlere olan destekleri, Liberalizmin insan hakları ve Demokrasiye dair iddialarının gerçek yüzünü açığa çıkardı.”
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı “Terörizm Siyonistlerin tecavüzleri ve işgalciliğinin ürünüdür; Dolayısıyla Siyonist rejimi gerçekten ‘Devlet terörizminin tek markası’dır.” ifadelerini kullandı.
Ali Bakiri “Siyonist rejimi ve onun batılı destekleyicileri Filistin’i tamamen yer yüzünden silmek istiyorlar. Oysaki direniş düşüncesinin Filistin milleti başta olmak üzere tüm bölge milletlerinin gönlünde ve ruhunda kök salmıştır. Dolayısıyla Filistin silinebilir değil.” dedi.
İranlı yetkili açıklamasının sonunda Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği cinayetlerle işgalciliğine meşruiyet verebileceğini sandığını ancak tecavüzleri ve cinayetlerinin devamının içten bir tehdit olarak söz konusu sahte terör rejiminin varlığını ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya getirdiğini belirtti.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı Siyonist İsrail rejimi ve Batılı ülkelerin Filistin’i yer yüzünden silmeyi hedeflediklerini belirterek “Filistin silinebilir değil çünkü direniş düşüncesi Filistin başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinin ruhunda kök salmıştır.” ifadelerini kullanarak Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerini sürdürerek ömrünü daha da kısalttığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Ali Bakiri Tahran İmam Sadık (a.s.) üniversitesinde Filistin’de referandum konulu panelde yaptığı konuşmada Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine değindikten sonra “Siyonist İsrail rejimi ‘Dünya insan haklarını ihlal etmenin somut tablosu’dur. Bu rejim 70 yıldır kapsamlı insan haklarını ihlal etme ansiklopedisinin tek sahibidir.” ifadelerini kullandı.
İlgili haberler
-
Filistin’in Bağdat Büyükelçisi
İsrail’le İlişkilerini Normalleştirenler Siyonist Rejimin Kendisini Koruyup Desteklemekten Bile Aciz Olduğunu Anlasın
Tahran, İRNA- Filistin’in Irak Büyükelçisi yaptığı bir açıklamada Siyonist İsrail rejimiyle…
-
Devrim Lideri İslam ülkelerine seslendi;
İsrail rejimi ile ilişki kurmak büyük yanlıştır
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Dünya Kudüs Günü'nün yaklaştığına değinerek,…
-
İran Parlamentosundaki Yahudi Milletvekili: İsrail rejimi sadece güçten anlıyor
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Yahudi toplumu milletvekili Hümayn Sameyeh, İsrail rejiminin…
-
Yemen Başbakanı: Filistin'in gerçek destekçisi Arap ülkeleri değil, İran'dır
Tahran, İRNA- Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz Bin Habtur, Sana'da düzenlenen…
-
İran: Mescid-i Aksa'nın uluslararası yasalar çerçevesinde korunması gerekiyor
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Mecid Tahtırevançı, İsrail rejiminin…
-
İngiliz siyasi uzmandan Batı'nın apartayd İsrail rejimine sonsuz desteğine eleştirisi
Londra- İRNA- İngiltere'nin önemli siyasi uzman ve yorumcularından Rodney Shakespeare, Batı'nın…
-
İran Devrim Muhafızları Operasyon Yardımcısı Tümgeneral Nilforuşan
Düşman Bizim Gelişmiş Özgün Strateji, Operasyon ve Taktik Modellerimizi Kavramaktan Aciz
Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Operasyon Yardımcısı Devrim Muhafızları’nın sahip olduğu…
-
Hamas’tan Büyük İntifada Çağrısı
Tahran, İRNA- Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Cuma gecesi işgalci İsrail rejimi ve…
-
Kudüs'te neler oluyor?
Tahran, İRNA- Bugün Cuma günü de son 3 haftada olduğu gibi İsrail rejimi askerleri Mescid-i…
-
Filistin Direniş Güçleri Yine İşgalci İsrail Rejimine Füze Saldırısı Yaptı
Tahran, İRNA- Filistin Direniş Güçleri Siyonist İsrail rejiminin mevziilerine yine füze saldırısı…
yorumunuz