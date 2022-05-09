Cumhurbaşkanı Reisi bu akşam halka konuşacak

5. defa televizyonda canlı programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, bu akşam İran saati ile saat 21'de Devlet 1. Televizyon Kanalı'nda ülkenin en önemli gündemi hakkında halka konuşacak.

Cumhurbaşkanı Reisi iki gün önce Devlet Eraknı Ekonomi Koosdinasyon Konseyi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, halklaştırma ve süvbansiyonların ödeme sisteminin adilaneleştirme planı ve boyutları hakkında halka hitaben konuşacağını bildirmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish