Dünya Bankası İran'ın ekonomik büyüme oranı tahminini yükseltti

Dünya Bankası Ekim 2021'de İran için 2022 yılı büyüme oranını yüzde 2.4 olarak öngörüldüğünü duyurmuştu.

Bu Batılı kurum yeni raporundaysa iç ve dış gelişmeleri dikkate alarak bu oranı yüzde 1.3 artırarak 2022 yılı İran'ın ekonomik büyümesini yüzde 3.7 öngördüğünü açıkladı.

Dünya Bankası İran'ın 2021 yılı ekonomik büyümesini yüzde 4.1, 2020 yılı içinse yüzde 3.4 oranında tahmin ettiğini belirtmişti.

Dünya Bankası ayrıca İran'ın 2021 yılı enflasyon oranını yüzde 40.1 olduğunu belirterek, bu yılki enflasyon miktarının yüzde 37.6'ya, 2023 yılı içinse yüzde 34.8'e düşmesini tahmin ettiklerini ifade etti.

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