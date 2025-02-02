İran Lideri: Amerika saldırgan ve yalancıdır

İran İslam Cumhuriyeti'nin 41. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışması'na katılan seçkin öğretmenler, kâriler (Kur’an okuyucuları) ve hafızlar, bugün (Pazar) sabah saatlerinde İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde düzenlenen Kur’an buluşmasına katılarak İran lideriyle görüştü.

Ayetullah Hamaney’in bu görüşmede yaptığı konuşmanın önemli başlıkları:

Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin’in (a.s) doğum gününü tebrik ediyorum. Allah Teâlâ’nın bizleri bu yüce şahsiyetin ve mübarek ailesinin takipçilerinden kılmasını temenni ediyorum.

Allah’ın izniyle Gazze, Siyonist rejime karşı zafer kazandı. Tevekkülün şartı, Allah’a kesin bir şekilde inanmak ve O’nun izniyle imkânsız görünen şeylerin mümkün olabileceğini bilmektir.

İran milleti cesurca "Kahrolsun Amerika" diyebilmektedir. Amerika saldırgan ve yalancıdır.

İran milleti sabretti, çabaladı ve ilerleme kaydetti.

İslam ümmetinin sorunları, Allah’a tevekkül ile çözülebilir.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, "Allah’ın izniyle imkânsız görünen şeyler gerçekleşebilir. Eğer biri 'Gazze, Amerika gibi büyük bir gücün desteklediği Siyonist rejimle savaşacak ve ona galip gelecek' deseydi, buna inanır mıydınız? Hayır! Bu, imkânsız gibi görünüyordu, ama Allah’ın izniyle mümkün oldu." dedi.

Ayetullah Hamaney, İran milletinin diğer milletlerden farkının, Amerika’nın saldırgan, yalancı ve aldatıcı olduğunu açıkça söyleyebilmesi olduğunu belirterek, "Diğerleri bunu söylemeye cesaret edemiyor ve üzerlerine düşeni yapmıyorlar. Görevlerini yerine getirmediklerinde ise istedikleri sonuca ulaşamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Son 40 yılı aşkın süredir dünya emperyalist güçleri İran’a karşı her türlü çabayı gösterdi, ancak İran milleti sadece direnmekle kalmadı, aynı zamanda ilerleme kaydetti. Bugünün İran’ı, 40 yıl önceki İran değildir. Her alanda büyüdük ve gelişme kaydettik." diye ekledi.