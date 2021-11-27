İran'ın dış ticaret hacmi 63.1 milyar dolara çıktı

8 aylık dış ticaret istatistiklerini geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, ağırlık bazında yüzde 43.5 ve değer açısından yüzde 40'lık bir büyüme yaşandığının görüldüğünü kaydeden Mireşrefi, 'Bu dönemde ticareti yapılan 110 milyon 300 bin ton malın 83 milyon 700 bin tonu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 31 milyar yüz milyon dolarlıık ihracat oluşturdu' diye belirtti.

Ülkenin ana ihracat kalemlerini açıklayan Mireşrefi, '39 milyon 800 bin ton ağırlığında 13 milyar 300 milyon dolar değerinde petrokimya ürünleri, bu dönemde ülkenin toplam ihracatının ağırlık bazında yüzde 47'sini, toplam değerinin ise yüzde 43'ünü oluşturdu' diye konuştu.

İran'ın en büyük beş ihracat noktasına işaret eden yetkili, '9 milyar 100 milyon dolarla Çin, 6 milyar 100 milyon dolarla Irak, 3 milyar 800 milyon dolarla Türkiye, 2 milyar 900 milyon dolarla BAE ve 1 milyar 270 milyar dolarla Afganistan en büyük beş ihracat pazarıydı' diye açıkladı.

İthalatta ise bu yılın ilk 8 ayında farklı ülkelerden 32 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştiğini belirten Mireşrefi, 'Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar 100 milyon dolar, Çin'den 7 milyar 200 milyon dolar, Türkiye'den 3 milyar 200 milyon dolar, Almanya'dan 1 milyar 200 milyon dolar ve İsviçre'den 1 milyar 100 milton dolar ithalat yapıldı' diye ekledi.

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