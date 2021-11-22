Pelet üretimi 28 milyon tonu geçti

İsfahan Mübareke Çelik Şirketi, Huzistan Çelik, Midco, Horasan Çelik, Çadır Melo Demir Taşı, Merkez Demir Taşı, Gülgevher, Opal Parsian Sengan, Horasan Sengan Çelik, Toseh Sanayi ve Madencilik Şirketi ve Saba Nur'un istatistiklerine göre bu şirketler, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %15'lik bir büyüme ile 4 milyon 572 bin 948 ton pelet üretti.

En iyi pelet üretim performansı 7 milyon 180 bin 362 ton ile Gülgevher'e ait olurken, onu 4 milyon 218 bin 615 ton ile Mübareke Çelik ve 3 milyon 480 bin 678 ton ile Midco izledi.

Ekim ayının en iyi performansı 1 milyon 105 bin 290 ton ile Gülgevher'e ait olurken, en iyi üretim artışı %139 büyüme ile Horasan Çelik'e ait oldu.

Önce ham ve daha sonra pişirilip sertleştirilen demir cevheri ve diğer katkı maddelerinden yapılan pelet, yüksek fırında geleneksel demir üretme yöntemiyle veya çeşitli doğrudan indirgeme yöntemleriyle indirgeme için kullanılır.

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