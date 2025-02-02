2 Şub 2025 11:20
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News ID: 85737554
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Pezeşkiyan: İran’ın savunma gücü, topraklarımıza saldırıyı önlemek içindir

2 Şub 2025 11:20
News ID: 85737554
Pezeşkiyan: İran’ın savunma gücü, topraklarımıza saldırıyı önlemek içindir

Tahran, İRNA– Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın savunma kapasitesi ve uzay teknolojilerinin saldırı veya savaş için değil, caydırıcılık sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirterek, hiçbir ülkenin İran topraklarına saldırmaya cesaret edememesi gerektiğini vurguladı.  

Pezeşkiyan, Milli Uzay Teknolojileri Günü dolayısıyla Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Bakanlığı tarafından geliştirilen uydu fırlatma ve yönlendirme sistemleri ile balistik füze sistemleri gibi en son savunma ve uzay teknolojilerini inceledi.  

Kısa bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı, İran’ın savunma ve uzay alanındaki başarılarının ülkenin gençleri ve uzmanlarının yaratıcılık ve inovasyon gücünü** gösterdiğini ve İran halkı için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.  

Pezeşkiyan, geçmişte düşmanların İran’a kolayca saldırabildiğini, ancak bugün İran’ın genç mühendisleri ve uzmanları sayesinde elde ettiği askeri ve savunma gücü ile artık böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti.  

Cumhurbaşkanı, İran’ın bilim insanları ve yaratıcı gençleri sayesinde savunma kapasitesini sürekli artıracağını ve ülkenin dünya dışı uzay uçuşları gerçekleştiren ülkeler arasına katılacağını ifade etti.  

Ayrıca, düşmanların İran’ın bağımsızlığını engellemeye çalıştığını, ancak bunun İran’ın bilimsel ve teknolojik ilerlemesine vesile olduğunu söyledi. Bugün İran’ın ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı ürettiğini ve ihraç ettiğini belirten Pezeşkiyan, gençlerin gücüyle ülkenin tüm sorunlarının çözüleceğini vurguladı.

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