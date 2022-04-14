Bu yılki ekonomik büyüme oranımız yüzde 8 olarak öngörülmektedir

İhracat ve dış ticaret hacmindeki artışa dikkati çeken Reisi, ''İhracat miktarımız son aylarda yüzde 43 arttı. Ayrıca demiryolu ile taşımacılıkta da rekor kırıldı ve ülkemizin bölgedeki transit payı yükseldi'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, ''Üretim ve ticaret alanında faaliyet gösteren tüm iş adamları ve çalışanların çabası, girişimci gençlerin iradesi, hükümet çalışanlarının petrol sanayiinde daha aktif olması ve petrol üretim ve satışının artması sayesinde yaptırım koşullarında açılım açısından yeni bir sayfaya girildi; Öyle ki Beyaz Saray Sözcüsü ABD'nin İran halkına yönelik uyguladığı maksimuum baskı politikasının rezilcesine hezimete uğradığını itiraf etmektedir. Bu da halkın çaba ve direnişi işe yaptırımların etkisizleştirilmesine yönelik yapılan eylemler sonucu mümkün olmuştur'' diye ekledi.

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