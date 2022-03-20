Muhbir: Petrol satışından elde edilen gelir ülkeye yatırım yapmak için harcanmalıdır

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nı ziyaret eden Muhbir, İran Genel Hazinesi'nin farklı bölümlerini ziyaret etti ve bu finans kuruluşunun faaliyetleri ve eylemleri hakkında bilgi sahibi oldu.

2021 yılı için 8 milyar dolarlık öncelikli dövizin planlandığını kaydeden Muhbir, ''Bunların neredeyse tamamı yılın ilk birkaç ayında harcanıp tamamlandı. Dolayısıyla o sırada Reisi Hükümeti kaynak ve kredi eksikliği ile karşılaştı'' diye belirtti.

3 ay içinde petrol satışlarını günde 1 milyon varilin üzerine çıkarmayı başardıklarının altını çizen Muhbir, 'Diğer ülkelerdeki donmuş varlıkların bir kısmını serbest bırakırken, temel malların stratejik rezervlerini de artırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Muhbir, "Bugün İran İslam Cumhuriyeti, koronanın yönetimi ve kontrolünde de en iyi ülkelerden biridir'' diye ekledi.

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