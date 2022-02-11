Reuters: İran’ın petrol ihracatı günlük bir milyon varili geçmekte

Denetçi bazı firmalar, bu ajansa yaptıkları açıklamda, ABD ambargolarına rağmen İran’ın petrol ihracatına devam ettiği ve ihracatın büyük kısmının Çin’e yapıldığını bildirdi.

Reuters, ABD Başkanı Biden’in İran petrol satışı ile ilgili Çin’le konuştuğu fakat Çinli şirketleri alımlardan dolayı ambargo listesine almadığını ifade etti.

Pekin, ABD’den İran aleyhindeki tüm ambargoları ortadan kaldırmayı istemektedir.

Tankerlerin güzergahları ve petrol satışlarını izleyen Petro Lojistik firması, İran’ın Aralık ayında petrol ihracatının bir milyon varilin üerine çıktığını ve bunun son 3 yılın en büyük rakamı olduğunu ifade etti.

Dünya’da sınırlı petrol satışı ve ihtiyaçtan solayı petrolün bir varili şu an 94 dolar seviyesindedir. Bu rakam 7 yılın en yüksek rakamıdır. ABD ambargoları kalktığı durumda İran 2.5 milyon varil petrol edebilecektir.

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2012