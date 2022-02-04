Devrimin 43. yılında İran petrol, gaz, petrokimya sanayinde yüzde 85 kendine yeter konumdadır

İran’da petrol bulunduktan ve üretimine başlandıktan onlarca yıl sonraya kadar İran petrolünün tüm idaresi yabancı şirketlerdeydi, 1950 yılında İran petrolünün millileştirilmesi sonrası bile her zaman yabancı şirketlerin ayak izleri bu sanayide vardı.

İslami Devrim sonrası ve yabancı uzmanların İran’ı terk etmesi sonrası İranlı uzmanlar kendi uzmanlık ve tecrübelerine dayanarak işleri üstlenmeye başladılar ve bugün 43 yıl sonra İran petrol, gaz ve petrokimya sanayinde İran, yüzde 85 kendine yeter konumdadır ve bu sanayide artık stratejik ürünler üretilmektedir.

Bu ilerlemenin en önemli kaynağı üniversitelerde yetiştirilen genç yeteneklerin yetiştrilmesidir.

Devrim sonrası İran’a uygulanan ambargolar ve sınırlamalar, İranlı firmalara petrol sanayinde lokomotiv rolü üstlenmesini sağladı ve bu da bu firmaların ve üreticilerin petrol sanayinde önemli ve stratejik ürünlerin ve teknolojilerin kendileri tarafından elde edilmesini sağladı.

İran Petrol Sanayi Derneği Başkanı Mecid Mohammadpur yaptığı açıklamada derneğin 820 üye firması ve bu firmaların da bu sektörün ihtiyaç duyduğu malzemelerin yüzde 85’ini ürettiklerini söyledi.

Mohammadpur bu firmaların sadece üretimle yetimediklerini üretim teknolojisine de ulaştıklarını belirtti.

Bu sektörün gelişme nedenlerinden biri de Petrol Bakanlığının üretici şirketlerle yaptığı anlaşmalarda bunların ihtiyaç duyulan parçalarını ya kendisinin üretmesi veya lisans veya başka modellerle de olsa ülke içinde üretmeleri maddesidir. Bu madde ile de bu sanayii dalının gelişmesi sağlanmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012