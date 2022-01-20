Petrol Bakani Rusya ile enerji alanında önemli anlaşmalar sağlandığını bildirdi

Cumhurbaşkanı Reyisi ile Moskova’da resmi temaslarda bulunan Oci, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksande Novak ve Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şolginov ile verimli görüşmeleri olduğunu belirtti.

Oci, enerji ve petrol alanında iyi anlaşmalar sağlandığını belirterek, ‘’ Birçok Rus şirketi ile, petrol ve gaz alanlarının genişletilmesi, rafineri yapımı, teknoloji transferi ve teknolojik teçhizat temini hususunda çok iyi anlaşmalar sağlandı ve bunların etkilerini enerji alanında yakın zamanda göreceğiz.’’ dedi.

Oci, iki ülkenin ambargo altında olduğunu ve petrol ile gaz konusunda yüksek potansiyelleri olduğunu belirterek, İran’ın iradesinin Rusya ile ilişkilerin daha da güçlenmesi yönünde olduğunu söyledi.

İran-Rusya Ekonomik Komisyonu İranlı Eşbaşkanı Oci, İran ve Rusya’nın OPEC PLUS üyesi olduğunu ve toplantılarda yakın görüşler paylaştığını belirtti.

Moskova’da resmi temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi’ dün Cumhurbaşkanı Veladimir Putin ile görüştü.

Reyisi’nin bugün Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Duma’da bir konuşma yapacağı beklenmektedir.

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