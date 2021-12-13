İrandan gelecek yıl günlük 1.2 milyon varil petrol ihracatı tahmini

Gelecek yılın bütçesinde İran'ın petrol, doğalgaz ve gaz kondensatı ihracatından elde edeceği gelirin (varil başına yaklaşık 55 dolar) 24 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediliyor.

Tasarıya göre Petrol Bakanlığı, ham petrol, gaz kondensat ve doğalgaz ihracat miktarları ve gelirlerinin ülkeye erişmesi ile tahsilatı hakkında Devlet Planlama ve Bütçe Teşkilatı, Ekonomik İşler ve Maliye Bakanlığı'na aylık rapor sunmakla yükümlüdür.

2022 bütçe kanununa göre kamu kaynaklarının petrol gelirlerine bağımlılığı azaltılmıştır.

10 yıl öncesine kadar ülkenin kamu bütçesinin yaklaşık %50'si petrol ihracatı ile finanse ediliyordu, ancak giderek bu pay azaldı ve bunun yerine vergilerin bütçedeki payı arttı.

Ayrıca, 2022 bütçe tasarısına göre, gelecek yıl kamu ve özel sektör projeleri için dış finansman imkanlarının tavanı 26 milyar avro olarak belirlendi.

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