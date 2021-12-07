İranlı mühendisler Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz sahalarını kullanmak istiyor

Yaklaşık 4 bin metre derinliğinde bu bölgede bir petrol sahasının bulunmasından sonra Ocak 2012'de Gilan'ın merkezi Reşt'ın 188 km doğusunda yer alan Serdar-i Cengel adlı gaz sahasının çıkarılması için kazı işlerine başlandı. İlk tahminlere göre, gaz hacmi bu alanda 50 milyar metreküptür, bu da İran'ın toplam yıllık gaz kullanımının 10 katı kadardır.

Petrol sahalarına, petrol sistemlerine ve altyapıya yakınlık, deprem bölgelerinden uzaklık sanayi bölgelerine yakın olması, bu kazı ekibinin bu bölgeyi seçme nedenleri arasında yer alıyor.

Derin sularda gaz ve petrol sahaları arama teknolojisi daha önce sadece Fransa, İngiltere, Brezilya, Rusya ve Çin'deydi. Ancak İranlı mühendisler, derin sularda petrol arama için bu hassas teknolojiyi elde edbilen tek OPEC üyesidir.

Daha önce Hazar Petrol Şirketi, Gilan ilindeki Rudser gaz alanında 2 milyar varil yüksek kaliteli petrol keşfedildiğini açıklamıştı.

Hazar Denizi'nde ve Gilan ilindeki muazzam petrol kaynaklarının varlığı nedeniyle, Gilanlı yetkililerin konuya daha yakından ilgi göstermesi bekleniyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish