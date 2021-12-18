İran, komşu ülkelere petrol ve doğalgaz taşımacılığı için güvenli bir rotadır

İran'ın komşularıyla işbirliği yapmasının en önemli yollarını açıklayan Petrol Bakanlığı eski uluslararası ilişkiler direktörü Ganimiferd, İran-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü doğalgaz takas anlaşmasının imzalanmasının enerji diplomasisine uygun olduğunu belirterek, 'İran ekonomik sorunlarını çözerek ve petrol ve doğalgaz üretimini artırarak, komşu ülkelere petrol ve doğalgaz taşımacılığı için iyi ve güvenli bir rota olablir' diye açıkladı.

İran-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü doğalgaz takas anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili olarak Ganimiferd, 'Sözleşmenin mevcut hacmi yüksek olmasa da, başlangıcı hayırlı olmalı, çünkü ekonomik sorunları çözerek ve petrol ve gaz üretimini artırarak, sadece kendi petrol ve gazını tedarik etmekle kalmaz, aynı zamanda komşu ülkelere çeşitli şekillerde petrol ve gazın taşınması için güvenli bir yol olabilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve komşu ülkeler arasındaki en önemli işbirliği yöntemlerini anlatan Ganimiferd, 'Komşu ülkelerle işbirliği yapmanın farklı yolları var: komşulardan petrol ve gaz satın almak, diğer komşulara veya başka ülkelere nakletmek ve satmak, komşulardan petrol ve gaz aktarmak gibi. İran üzerinden nakit veya aktarılan petrol ve gazın bir kısmı karşılığında geçiş (transit) hakkı alarak istenilen noktalara taşınabilir' diye ekledi.

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