Ayetullah Hamenei: ABD, ekonomik savaşta hezimete uğradığını itiraf etmeye mecbur kalmıştır

Ayetullah Hamenei, bir grup sanayi ve ekonok yöneticilerle yaptıkları görüşmede, ekonomik alnda çalışanların ABD’nin ekonoik savaşında kutsal savunma savaşçıları olduğunu ve ABD yetkililerinin açık şekilde bu savaşta hezimetleri ile ilgili sözlerine işaretle, yetkililerden ‘’Stratejik Sanayi Planı’’ ve ‘’ Üretimi Yönetim, Denetim ve Destek’’ ve Ulke’nin İstihdan, Üretim ve İlerlemesinin Hızlanması’’ alanlarında ciddi çalışmalar yapmalarını ve bunların ektisinin halkın hayatında görünmesini istedi.

İslam İnkılabı Rehberi, Üretim’in Cihad olduğunu belirterek, ‘’ Üreticileri ülke ekonomisine salıdırı karşısında direnmesi ve düşman’ın petrol ve gaz satışını önlenme çabası ve döviz kaynaklarını kesmesi ve İran’ın dış ticaretini tıkamak için planlama yapması karşısında durmak Cihad ve büyük ibadettir.’’ dedi.

Ayetullah Hamenei, düşman’ın üretin cüphesini çökertme çabasının hezimete uğradığını belirterek, ‘’ Ulke ekonomisine yapılan saldırıda halkın geçiminde sorunlar yaşandı fakat üretim çökmedi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açık şekilde azami baskı politikasının hezimete uğradığını söyledi.’’ ifadesini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi, büyük sanayin temel bilim üzerine kurulması hususuna değinerek, son yıllarda binlerce küçük ve orta ölçekli bilim temelli firmanın faaliyete başladığını fakat büyük sanayi hususunda bu konunun göz ardı edildiğini ve bu yönde yetenekli gençlerin kullanılmasını tavsiye etti.

Ayetullah Hamenri, ‘’ Bizim yetenekli gençlerimiz Nano, Kök Hücre ve Biyoteknoloji alanında büyük işler başardı ve İranlı gençler yapabilir.’’ dedi.

Tarım sektörünün temel bilime dayandırılması ve teknolojik yapılması gereğine temas eden İslam İnkılabı Rehberi, ülkede toprak ve suyun mevcut olduğunu ve teknolojik tarımla toprağun yok olmasının önlenmesi ve su kullanımında tasarruf sağlanmasını istedi.

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2012