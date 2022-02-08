Petrol Bakan Yardımcısı: Mart sonuna kadar petrokimya ürünlerinde 14 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Murtaza Şahmirzayi, İran Plast fuarının dünya fuarları ile aynı seviyede olduğuna işaret ederek 'Tüm aktivistler, yatırımcılar, yenilikçiler ve diğerleri için bu sergide tüm petrokimya sahipleri ile tanışma ve İran petrokimya endüstrisini tanıtma fırsatı mevcut' dedi.

Ulusal Petrokimya Şirketi CEO'su, Mervdeşt'teki ilk petrokimya kompleksinin 1963 yılında kimyasal gübre üretimi ile faaliyete geçtiğini belirten Murtaza Şahmirzayi, 1979 İslam Devrimi'ne kadar ülkede kaliteli petrokimya ürünleri üretilmezdi. İslam Devrimi öncesi petrokimyanın fiili üretimi 1.5 milyon tondu ve kapasitenin 2.5 ila 3 milyon ton arasında olduğu tahmin ediliyor' ifadesini kullandı.

Murtaza Şahmirzayi, 'Devrimin zaferi ile ülkenin uzmanları petrol ve petrokimya endüstrisinin gelişimini düşünerek savaştan sonra yeniden yapılanmaya başladılar ve petrokimya endüstrisinin gelişimi hızla başladı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish