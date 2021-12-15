Polimer ürünlerinde bu yıl 2.5 milyar dolarlık ihracat tahmini

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Türkman, 'Petrokimyanın besleme oranı bütçe kanun teklifinde değişmedi' diye belirtti.

Türkman, polimer ürünleri ihracatındaki son durumla ilgili olarak, 'Ülkenin 90 milyon tonluk petrokimya ürünleri kapasitesinin 3.4 milyon tonu, Borsa'da arz edilen polimer ürünlerle ilgilidir. 2.5 milyar dolar da ihraç ediliyor. Ayrıca 850 bin kişiye istihdam sağlamaktadır' diye açıkladı.

Bu yıl ihracatta 2.5 milyar doları aşacaklarını dile getiren Türkman, petrokimya ürünleri pazarını yönetmeye yönelik yeni yönteme değinerek, 'Ekim ayının başından itibaren, petrokimya ve emtia pazarını 25 araçla yönetmek için önerilen bir plan önerildi' diye ekledi.

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