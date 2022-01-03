7. Kalkınma Planı sonunda İran'ın petrokimya kapasitesi %64 artacak

Petrokimya endüstrisinin zorlukları ve üstesinden gelmek için çözümler" konulu ilk toplantısında konuşan Şahmirzayi, şu anda 52 milyon ton yem petrokimya endüstrisi olduğuna dikkat çekerek, 'Bu 1 milyon 100 bin varil yem yağına eşdeğer. Şu anda 90 milyon ton nominal kapasiteli 67 petrokimya şirketimiz var, ancak üretim 65 milyon ton' diye konuştu.

Ülkede 30 milyon tonu ihracat payı, 10 milyon tonu iç piyasada satılan, 25 milyon tonu da entegre olmak üzere toplam 40 milyon ton nihai petrokimya ürünü üretildiğini dile getiren Şahmirzayi, petrokimya ürünlerinin yurt içi satış ve ihracat değeri 21 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.

Bir ton petrokimya ürününün ortalama değerinin 470 dolar olduğunu ifade eden Şahmirzayi, '2027 yılı perspektifinde ve yedinci planın sonunda petrokimya kapasitesi yılda 141 milyon tona ulaşacak' değerlendirmesinde bulundu.

Shah Mirzaei, 'Şu anda yılda 40 milyon ton olan temel malzeme ve kimyasalların üretim kapasitesi 2027 yılı sonunda 74 milyon tona ve 12 milyon ton olan metanol üretim kapasitesi 30 milyon tona çıkacak' diye ekledi.

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