Petrol Bakanı: Reisi Hükümeti'nde 15.6 milyar dolarlık petrol sözleşmesi imzalandı

Twitter hesabından açıklama yaan Oci, "Yüce Allah'a şükür, Halk Hükümeti'nin ilk altı ayında, Petrol Bakanlığı'nın 45 sözleşmesi ve bir mutabakat zaptı ile 15.6 milyar dolarlık yatırım cezbedilerek, petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi, brülör gazlarının toplanması, petrol ürünlerinin taşınması için boru hatlarının inşası, rafinerilerin iyileştirilmesi ve gazın yeraltında depolanması alanlarında projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor'' ifadesini kullandı.

Petrol Bakanlığı'nın son 6 ayda Viyana anlaşmasına asılı kalmadığını ve kalkınma ve yatırımın bu bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Oci, daha önce Petrol Bakanlığı'nın iç kaynaklar yardımıyla önemli petrol ve gaz projeleri gerçekleştireceğini açıklamıştı.

OCİ, 6 ay boyunca yerli ve yabancı şirketlerle yapılmış olan gaz ve petrol sahalarının geliştirilmesi için 4.5 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandığını belirterek, "Gelecekte, aşağı havzadaki geniş alanlardan birini geliştirmek için bir banka konsorsiyumu ile bir sözleşme imzalanacak" diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish