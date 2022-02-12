Ekonomik yaptırımların devam etmesine rağmen İran'da rekor petrol üretimi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), üyelerinin 2022'nin ilk ayı petrol üretim raporunu yayınladı.

Bu örgütün 13 üyesi Ocak ayında 27 milyon 981 bin varil, Aralık 2021'de ise 27 milyon 918 bin varil ham petrol üretti. Böylece Ocak ayında Aralık 2021'e göre günlük petrol artışı 64 bin oldu.

OPEC'in başlıca üreticileri günlük 9 milyon 999 bin varil ile Suudi Arabistan, 4 milyon 245 bin varil ile Irak ve günlük 2 milyon 924 bin varil ile BAE'dir.

İran, Ocak ayında 2 milyon 503 bin varil ham petrol üreterek, Aralık 2021'e göre 21 bin varil daha fazla petrol üretti. Bu üretim miktarı, yaptırımların İran ekonomisine tam olarak uygulanmasının ve ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından son üç yılda bir rekordur.

Üretimdeki bu artışın yanı sıra OPEC sepet fiyatlandırmasında önde gelen petrollerden biri olan İran ağır ham petrolünün fiyatı da artarak 2022 yılının ilk ayında varil başına yaklaşık 11 dolarlık bir artış yaşanmıştır.

İran ağır ham petrolünün ortalama fiyatı 2021'de 54 dolar 38 sent, 2020'de ise 40 dolar 77 sentti.

İran'ın petrol üretiminin artmasının yanı sıra petrol ihracatı da arttı. Reuters kısa süre önce, petrol tankeri takip şirketlerinin istatistiklerine göre, Aralık 2021'de İran petrolünün günlük ihracatının, son üç yılın en yüksek seviyesi olan günde bir milyon varilin üzerine çıktığını gösteren bir rapor yayınladı.

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