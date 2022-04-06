İran Yaptırımlar Dönemindeki Aylık Ticaret Oranında Yeni Bir Rekora İmza Attı

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi ülkenin 1400 hicrî-şemsî yılının son ayındaki petrol hariç ticaret hacmine dair “Son ayda 11 milyar 538 milyon Dolar değerinde 14 milyon 539 bin ton ürün İran ve diğer ülkeler arasında ticaret edildi. Bu oran bir önceki aya göre yüzde 11 ve bir önceki yılın son aylarına göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış kazanmıştır.” dedi.
Latifi açıklamasının devamında “Bu aydaki tüm dış ticaret hacminden 5 milyar 102 milyon Dolar değerinde 10 milyon 117 bin ton ihracatın ve 6 milyar 436 milyon Dolar değerinde 4 milyon 422 bin ton ürün ise ithalatın payıdır.” ifadelerini kullandı.
İran Gümrük Sözcüsü petrol hariç ihracat oranlarının değişimine ilişkin “Bu ayın 5 milyar 102 milyon Dolar değerindeki 10 milyon 117 bin ton İran yapımı ürün oranları, bir önceki yıla göre ağırlıkta yüzde 2 azalma ve değerde yüzde 37 artış kazanmıştır.” dedi.
Latifi açıklamasının devamında İran’dan yerli ürünler satın alan bazı ülkelerin sıralamasını şöyle açıkladı:
“Geçtiğimiz yılın son ayında Çin 1 milyar 689 milyon Dolar değerinde ve önceki yıla göre yüzde 76’lık bir artış ile ilk sırada yer alıyor. BAE 699 milyon Dolar değerinde İran yapımı ürün alarak bir önceki yıla göre yüzde 63’lük bir artış gösteriyor, Irak 694 milyon Dolar değerinde ürün ithal ederek bir önceki yıla göre yüzde 22’lik bir artışa imza atmıştır, Türkiye 480 milyon Dolar değerinde İran ürünü ithal ederek bu alanda bir önceki yıla göre yüzde 61’lik bir artışı gösteriyor.”
Latifi Afganistan’ın 184 milyon Dolar değerinde İran’dan ürün satın alarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 azalma yaşadığını belirttikten sonra söz konusu 5 ülkenin sırayla İran’ın yerli ürünlerini ihraç ettiği ilk 5 ülke olduğunu söyledi.
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Tahran, İRNA- İran Gümrük Sözcüsü İran’ın 1400 hicrî-şemsî yılının son ayında petrol dışı ticaret alanında 11 milyar 538 milyon dolar değerinde bir orana ulaşarak emperyalist güçlerin tüm yaptırımları ve ekonomik baskılarına rağmen son 4 yıldaki en yüksek ticaret oranına ulaşmış olduğunu belirtti.
İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi ülkenin 1400 hicrî-şemsî yılının son ayındaki petrol hariç ticaret hacmine dair “Son ayda 11 milyar 538 milyon Dolar değerinde 14 milyon 539 bin ton ürün İran ve diğer ülkeler arasında ticaret edildi. Bu oran bir önceki aya göre yüzde 11 ve bir önceki yılın son aylarına göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış kazanmıştır.” dedi.
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