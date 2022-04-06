7 Aylık Süre İçinde Sonuçsuz Total Anlaşmasının Kaç Katı Değerinde Yatırım Anlaşması imzaladık

İran Petrol Bakanı 13. Hükumet’in Petrol Bakanlığı’nın 7 aylık ömründe şu ana kadar 16.5 Milyar Dolar yeni anlaşma imzaladığını bildirerek “Söz konusu anlaşmalar sonuçlanmayan güney Pars projesi için Total anlaşmasının kaç katı değerindedir.” ifadelerini kullandı.



İran’da 13. Hükumet iktidara geldiğinde Petrol Bakanı’nın verdiği bilgilere göre yakıt rezervleri kritik bir durumdaydı ve öte yandan soğuk ayların başlamasına da çok az kalmıştı.



Buna rağmen ülkenin farklı alanlardaki yakıt ihtiyacı kesintisiz bir şekilde hiçbir sorunla karşılaşmaksızın giderilmesinin yanı sıra petrol sanayisinin farklı alanlarında 16.5 milyar Dolar değerinde anlaşma imzalandı.



Bir sonuca varmayan Total anlaşmasının kaç katı değerinde yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma yapıldı. Petrol Bakanı yaptırımların doğurduğu koşullardan ötürü yabancı şirketlerin isimlerini bildiremeyeceğini hatırlattı.



Petrol Bakanı Enerji alanında aktif bir diploması çizgisi izlendiğini belirterek bu doğrultuda 7 aylık süre içerisinde büyük başarılara imza atıldığını belirterek farklı ülkelerle yapılan anlaşmaların ülkede enerjiye dair hiçbir sorunun yaşanmamasında etkili olduğunu söyledi.





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