İran Asyalılara petrol satışı resmi fiyatını yükseltti

Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Ulusal Petrol Şirketi Uluslararası İşleri Dairesi Nisan ayındaki hafif ham petrol, ağır ham petrol ve Furuzan petrol türleri için satış fiyatını Umman-Dubai petrolüne kıyasla sırasıyla 9.20, 7.95 ve 8.05 dolar artırdı.

İran'ın hafif ham petrolü varil başına Mayıs ayında Nisan ayına göre 9.20 dolar, ağır ham petrol fiyatı 7.95 dolar ve Furuzan ham petrol fiyatı 8.05 dolar artış göstermektedir.

Umman-Dubai ham petrol fiyatı, Batı Asya'da petrol fiyatını belirlemek için temel alınıyor.

İran, Avrupa kuzeybatı piyasasında satılmak üzere hafif ham petrolün fiyatını Brent'in üstünde, ağır ham petrol ile Furuzan tipi petrol değerini ise Brent'in altında fiyatlandırmıştır.

Suudi Arabistan'ın Aramco Şirketi ise daha önce yaptığı açıklamada,Asyalı müşterile Mayıs ayında sunacağı hafif ham petrol fiyatını artırdığını bildirmişti.

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