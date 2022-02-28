Yılın ilk 11 ayında İran üzerinden geçişi yapılan yabancı malların transit geçişinde %70 büyüme

2020 yılının aynı dönemine kıyasla %70'lik bir büyüme yaşandığına değinen Latifi, 'Reisi Hükümetinde komşuları dikkate alma ve komşu ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme, korona kısıtlamalarının azaltılması ve dünyadaki karayolu ve demiryolu yollarına olan ilgiyi artırma politikası ile ulaştırma ve ticaretle ilgili çaba ve işbirliğini artırma politikası güçlenmiştir' diye belirtti.

İran üzerinden yeni koridorların açılması veya etkinleştirilmesinin ülkenin mal geçişi ve yabancı mal geçişi alanında önemli ölçüde büyümesine neden olduğnuu kaydeden Latifi, "2019 yılının tamamında ve ayrıca 2020 yılında İran'dan geçen yabancı mallar sadece 7,5 milyon tondu, ancak bu yılın ilk 11 ayındaki bu transit büyümesi umut verici" dedi.

Gümrük müdürlerinin önceki aylarda açıklanan tahminlerine göre bu yıl yaklaşık 12 milyon 400 bin tona ulaşacak.

Devrim Lideri'nin emirleri ile yılda 50 milyon tonun üzerindeki transit hacmine ulaşma hedefi göz önünde bulundurularak hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını kaydeden Latifi, 'Ülkenin kalkınma planları ve hükümetin toplu taşımayı geliştirme kararı başta olmak üzere yukarı akış belgelerine dikkat etmek, altyapı geliştirmeye özel önem vermek, transit süreyi kısaltmak, İran üzerinden nihai transit geçişi daha ucuz hale getirmek ve rakiplere göre daha fazla avantaj sağlamak istiyoruz' diye ekledi.

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