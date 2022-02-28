İran'ın dış ticaret hacmi 90 milyar dolara ulaştı

Bu dönemde İran ile alım yapan ülkeler arasında takas edilen malların ağırlığının geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 12 artışla 149 milyon 400 bin ton olduğuna dikkati çeken Asgeri, bundan 112 milyon 658 bin ton ağırlığında 43 milyar 517 milyon dolarlık kısmının ihracatın payı olduğunu, ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla ağırlıkta yüzde 10, değer açısından ise yüzde 40 yükseldiğini ifade etti.

Asgeri, bu yılın ilk 11 ayındaki ithalat istatistikleriyle ilgili olarak, bu dönemde farklı ülkelerden 46 milyar 577 milyon dolar değerinde 36 milyon 777 bin ton ithalat yapıldığını belirterek, ithalatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla ağırlık olarak %19 ve değer olarak %36 büyüdüğünü dile getirdi.

Askeri, bu dönemde İran'ın ana ithalatının temel mallar, üretim makineleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerden oluştuğunu sözlerine ekledi.

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