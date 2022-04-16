İran Cumhurbaşkanı: Korona Aşısı Üreticileri Fazla Aşıları İhraç Etsin

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Cumartesi günü bir oturumda yaptığı konuşmada Korona hastalığına karşı mücadelede çaba gösteren tüm sağlık çalışanları ve yetkililerden teşekkür etti.



İbrahim Reisi konuşmasında yetkililerin sağlık ilkelerini tamamıyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak “Yetkililerimizin İslam İnkılabı Lideri’nin davranışlarını örnek alarak sağlık ilkelerini olması gerektiği şekilde yerine getirip uzmanlarımızın ve Korona ile mücadele merkezinin tavsiyelerine uyma kültürünün toplumda daha fazla derinleşmesi yönünde çaba sarf etmesi gerekiyor.”



İran Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen maddelere tamamen uyulması gerektiğini tekrar vurgulayarak “Korona salgınının başlamasından itibaren zamanın geçmesi ve Korona hastalığının şiddetinin azalması asla sağlık tavsiyelerinin uyulmamasına yol açmamalıdır.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyit İbrahim Reisi konuşmasının devamında Korona’ya karşı ülkelerin birbirlerini desteklemesinin önemine dikkat çekerek bölge ülkeleri ve diğer dünya ülkelerine yardım sağlama yönünde olan İran’ın insancıl siyasetlerinin devam edeceğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Reisi bulunduğumuz zaman diliminde Korona yaygınına karşı mücadelesinde Çin’e destek verilmesi gerektiğini belirterek “Çin Koronanın ülkemizdeki en kritik döneminde aşı yükleri göndererek halkımıza yardım sağladı ve biz de bugün ülkemizin Korona’ya karşı mücadelede bilimsel deneyimlerini Çin’e aktararak Çin halkında ve hükumetine yardım edebilecek bir konumda.” ifadelerini kullandı.



İbrahim Reisi açıklamasının sonunda İranlı şirketlerin İranlı aşı üretimindeki başarılarının ülke için iftihar kaynağı olduğunu hatırlatarak “Bu şirketler ülkenin geleceği için gerekli depolamayı göz önünde bulundurarak, geriye kalan aşıları ihraç edebilirler. Bu bağlamda Afganistan öncelik sahibidir.” dedi.



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