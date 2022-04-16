23 COVID-19 Hastası hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla ilişkiler bölümünün yayınladığı bilgilere göre söz konusu zaman diliminde 1015 kişi COVID-19 hastası olarak teşhis edildi.



İran genelindeki COVID-19 hastalarının tümü 7 milyon 205 bin 64 kişiye ulaştı. Şimdiye kadar hastalardan 6 milyon 942 bin 220 kişi iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi.



COVID-19 hastalarından 1420 kişi yoğun bakım bölümlerine aktarıldı.



Ülke genelinde şimdiye kadar 50 milyon 370 bin 520 COVID-19 testi gerçekleşti.



Şimdiye kadar 64 milyon 173 bin 275 kişi 1. doz aşı 57 milyon 325 bin 244 kişi 2. doz ve 719 bin 467 kişi de üçüncü doz Korona aşısını aldı. İran genelinde yapılan tüm aşıların sayısı toplam 148 milyon 217 bin 986 doza ulaştı.



Geçtiğimiz 24 saat boyunca İran’da 46 bin 294 doz aşılama gerçekleşti.











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