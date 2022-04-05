İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı 39'a düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 39 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 140 bin 407’ye yükseldiği, vakalardan bin 440 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 895 bin 961 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 49 milyon 717 bin ve 847 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 63 milyon 988 bin 853 kişiye ilk doz korona aşısı, 56 milyon 997 bin 317 kişiye de ikinci doz aşı ve 26 milyon 367 bin 512 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 147 milyon 353 bin 682 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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