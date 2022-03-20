İran'da koronadan ölenlerin sayısı 60'a düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 60 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 139 bin’e yükseldiği, vakalardan 2 bin 11 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 7 milyon 141 bin 33 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 48 milyon 735 bin ve 823 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 63 milyon 759 bin 258 kişiye ilk doz korona aşısı, 56 milyon 562 bin 862 kişiye de ikinci doz aşı ve 25 milyon 725 bin 52 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 146 milyon 46 bin 396 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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