İran’da 141 milyonu aşkın korona aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar İran'da 7 milyon 60 bin 741 kişinin koronavirüse yakalandığı, 6 milyon 665 bin 702 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklmaya göre, son 24 saatte 226 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 137 bin 64’e yükseldiği, vakalardan 4 bin 27 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 665 bin 702 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 47 milyon 335 bin 696 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 62 milyon 903 bin 145 kişiye ilk doz korona aşısı 55 milyon 529 bin 712 kişiye de ikinci doz aşı ve 23 milyon 291 bin 860 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 141 milyon 724 bin 717 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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