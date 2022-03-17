İran'dan Nikaragua'ya Yerli Aşı İhracatı



Bugün Tahran’da düzenlenen “COV-İran Bereket” aşısının Nikaragua’ya ihracatı anlaşmasının imzalandığı törene katılan Bereket ilaç firmasının Başkanı Hamid Rıza Cemşidi İran’ın Batı Asya’da aşı üretiminde önde gelen ülkelerin arasında yer aldığını belirterek “Bereket aşısı üretiminin artmasıyla beraber doğan fırsatı değerlendirip yabancı ülkelere aşı ihracatı yapmak için önemli adımlar atıyoruz.’’ dedi.



Cemşidi açıklamasının devamında Nikaragua dışında 5 ülkenin sağlık Bakanlığının resmi olarak “COV-İran Bereket” aşısı talebinde bulunduğunu bildirerek “Söz konusu aşının bir yandan yüksek bir verimliliğe sahip olması ve öte yandan minimum seviyede yan etki oluşturması ve aynı zamanda aşının bilimsel raporlarının uluslararası bilim dergilerinde yayınlanması, İran’ın uluslararası aşı piyasasında bulunması için zemin hazırlamıştır.” ifadelerini kullandı.



Anlaşmanın imzalandığı törene katılan İran sağlık Bakanlığı uluslararası yardımcısı Muhammed Hüseyin Niknam da Nikaragua ve İran arasındaki işbirliğine değinerek “Bu anlaşmanın imzalanması, sağlık alanında iyi bir işbirliğine sahip olan bu iki ülke için önemli bir örnek teşkil etmekte. Aşı alanında gerçekleşmekte olan bu adım iki ülkenin işbirliği doğrultusunda önemli olarak nitelendirilebileceğimiz bir ilerlemedir.’’ şeklinde konuştu.



Nikaragua Büyükelçisi İsak Lenin Bravo tören esnasında yaptığı konuşmada “Ülkelerimizin kardeşliği ve beraberliği doğrultusunda gerçekleşen bu adımdan ötürü Nikaragua hükumeti ve milletinin minnettarlığını sizlere iletmek isterim.” dedi.



Bravo açıklamasının devamında İran ve Nikaragua’nın uluslararası siyasette stratejik ortak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Her iki ülkede ABD emperyalizmi ve müttefiklerinin dayatmış olduğu ekonomik terörizme maruz kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti ve Bereket ilaç grubu başta Nikaragua olmak üzere tüm dünya ülkeleri için iyi bir model olarak onlara ekonomik terörizm karşısında direniş göstermeyi ve tehditleri teknolojik gelişim doğrultusunda birer fırsata çevirmeyi öğretiyor.”



Nikaragua İran Büyükelçisi İsak Lenin Bravo geçen yıl “COV-İran Bereket” aşısı aldığını bildirerek “Aşıyı yaptıktan 3 ay sonra yapılan bir testte vücudumun bağışıklık seviyesi gayet yüksekti. Ben söz konusu deneyimimin raporunu Nikaragua hükumetine sunmuştum.” ifadelerine yer verdi.



İsak Lenin Bravo Nikaragua’nın İran üretimi ilaçların bu ülkede üretilmesi konusu başta olmak üzere farklı alanlarda İran İslam Cumhuriyetiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.



“COV-İran Bereket” aşısının Nikaragua’ya ihraç edilmesi doğrultusunda imzalanan anlaşma sonucunda söz konusu aşı, uluslararası COVID-19 aşıları listesine girmeyi başardı.



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