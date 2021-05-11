Kov-İran Bereket aşısının seri üretimi Elburz'da başladı

Elburz Valisi, İmam Humeyni Fermanını Uygulama Kurumunun aşı üretim fabrikasının birinci fazında Kov-İran Bereket aşısının ilk ürününün (300 bin doz aşı) yetkililerin katılımıyla Bereket İlaç Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen açılış töreninde yaptığı açıklamada, ’Kov-İran Bereket aşısının üretiminin ilk aşaması bugün resmen başladı ve bu aşının yaklaşık 10 milyon dozu bu yılın Temmuz ayına kadar piyasaya sunulacak’dedi.

Azizullah Şehhbazi, ‘Diğer aşılar da araştırma aşamalarını Elburz'da bulunan Razi, Pasteur ve Octovorco Enstitüsünde tamamladı’ifadesini kullandı.

Şehbazi konuşmasının bir başka bölümünde de bu ilin mevcut kapasitelerle ülkenin ilaç üssü haline geldiğini ifade ederek ülkenin ilaç üretiminin% 70'inin bu ilde yapıldığını söyledi.

Şehbazi, ‘Bugün Elburz'da ülke için bu önemli ve stratejik ürünün üretiminin başladığına tanık oluyoruz’ dedi.

Şehbazi, Bereket İlaç Sanayi Organize Bölgesinin Savuçbulak Özel Ekonomik Bölgesi'nde yer aldığını belirterek’Ayrıca bugün Savuçbulak'ın özel bir ekonomik bölgeye dönüştüğü resmen açıklandı’diye ekledi.