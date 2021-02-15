Sağlık Bakanı: İran yakında dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olacak

Kazvin İli Korona Kurulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Nemeki, aşı konusunu üç yönden takip ettiğklerini belirterek, 'Yerli aşı konusunu şiddetle takip ediyoruz ve inancımız doğrultusunda faaliyetlerimizi başlattık. Bereket aşısı ilk aşamayı iyi geçti ve Razi aşısı çalışmalarına başlayacak. Diğer birkaç şirket de bu alanda çalışmaktadır' dedi.

Pasteur'de en etkili aşılardan birini üreteceklerini ve Mayıs ayına kadar pazara sunmayı umduklarını dile getiren Nemeki, 'Çünkü bu aşının ilk aşamaları tamamlandı. ABD, İran'a tarihte en acımasız yaptırımları uyguladı. Bu yaptırımlar diğer hiçbir ülkeye uygulanmamıştır. Korona salgınının zirvesinde bile ilaç ithal edemiyorduk ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yıkılmasını bekliyorlardı' diye belirtti.

Kovid-19 aşısı ithalatının yarattığı olumsuz atmosfere değinen Nemeki, Sputnik V'yi korona ile mücadelede en önemli ve etkili gruplardan biri olarak belirterek, 'Aşı tam onay aşamasına gelmeyinceye ve en ufak bir yan etkisi oluncaya kadar İran'da kullanılmaz. Bu aşı için birçok çalışma yapıldı ve bazı insanlara olumsuz bir aşamaya girmesi sonra, çocuğumu bu aşıyı yapması için seçtim' diye konuştu.

Bir başka kaynağın yakında ülkeye girecek Çin aşısı olduğuna değinen Nemeki, 'Böylece Nevruz Bayramı öncesi en savunmasız gruplar aşılanacak. Aşılama önceliği, ulusal bir aşı belgesi şeklinde savunmasız gruplara yönelik olarak gerçekleşecek. İran, üç ay içinde dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri haline gelerek bütün dünya ülkelerine ihracat yapacak' değerlendirmesini yaptı.

Eylül ayına kadar, savunmasız grupların çoğunun aşılanacağını ve üç ay sonrasına kadar virüs zincirini kırması gereken nüfusun yüzde 70'inin aşılanacağını ifade eden Nemeki, 'Herhangi bir aşının en ufak bir yan etkisini görürsek, kimsenin enjekte edilmesine izin vermeyiz ve bugüne kadar diğer ülkelerden gelen aşıların aşılama adına İran'da test edilmesine izin vermedik' diye ekledi.

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