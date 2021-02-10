Gelecek seneye kadar 60 milyon İran vatandaşı korona aşısı olacak

İran aşı programının amacı ilk aşamada ölümlerin azaltılması ve ikinci aşamada ise Korona virüsün bulaş zincirinin kesilmesidir. Programa göre İran halkının en az yüzde 70’inin oluşturan 60 milyon aşı olacaktır ve bunun için 120 milyon aşı kullanılacaktır. Programa göre her ay 10 milyon doz aşı kullanılacak ve her ay yaklaşık 5 milyon kişi aşılanacaktır.

Her gün yaklaşık 500 bin kişinin aşı olması hesaplanan programa göre, ilk aşamada tıp alanında çalışanlar aşı olacak, huzurevlerinde yaşayan yaşlılar, engelliler ve de ilk aşamada aşı olacak kişiler arasındadırlar. Mart ayı sonuna kadar bir milyon 300 bin kişinin aşı olması beklenmektedir.

İkinci fazda 65 yaş üstü sırası ile 85, 80, 75, 70 ve 65 yaş üstü olan kişilerle 16-64 yaş arasında olan ve ciddi bir hastalığı olan kişiler Mart ile Haziran ayları arasında aşı olacaktır.

Üçüncü faz Temmuz ile Aralık arasında iki milyondan fazla nüfusa sahip bölgelerde yaşayalar ile 55-64 yaş arasına olan kişiler aşılanacaktır. Bu aşamada 12 milyon kişinin aşılanması beklenmektedir.

4. aşamada ise daha önce aşı olmayanların tamamı aşı olacaktır. İkinci aşamanın sonunda ve 13.3 milyon kişinin aşılanması ile ölüm sayılarında azalma hedefi gerçekleşmesi öngörülmektedir. Üçüncü aşamanın tamamlanması ile hastalığın büyük oranda ülkede kontrol altına alınması ve normal hayata dönmesi tahmin edilmektedir.

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2012