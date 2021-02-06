İran'da koronaya karşı aşılanma haftaya başlayacak

Korona Ulusal Kurulu Toplantısında konuşan Ruhani, İran'da koronanın tespit edildiği günden bu yana yaklaşık bir yıl geçtiğini belirterek, 'İran'da tüm kurum ve kuruluşlar aşılanmaya hazırlae ve ülkeye ilk aşı sevkiyatı gelmiştir. Herkes el ele verdi ve bugün aşılanma aşamasına ulaştık' diye konuştu.

Fecr On Günü olarak bilinen günlerde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önceliklere göre aşılama yapılmaa başlanacağının altını çizen Ruhani, aşılamanın öncelikle sağlık personeli ile yaşlılar grubundan başlayacağını ifade etti.

Şu ana kadar İran'da korona yakalanan 1 milyon 452 bin 380 kişiden 58 in 336 kişi hayatını kaybetti.

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