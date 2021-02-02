İran yapımı korona aşısı Nisan 2021'de piyasaya sürülecek

İmam Humeyni'nin yönetim merkezinin toplumsal başarıları sergisinin oturum sırasında konuşan Muhbir, 'Nisan ayı sonuna kadar ülkede korona aşı planını İran yapımı aşısından başlayabileceğimizi umuyoruz' ifadesini kullandı.

İran yapımı Bereket aşısının ülkedeki üretim sürecinin çok iyi gittiğini hatırlatan Muhbir, İlk İran aşısının insan testinin ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde Sağlık Bakanlığı'nın gözetiminde 56 gönüllüye İran Bereket aşısının enjekte edileceğini kaydeden Muhbir, 'Bence bu iş önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve prosedüre göre bu çalışmanın ikinci aşamasına girmelerine izin vermeleri gerekmektedir'diye belirtti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı korona aşısının insan testinin ikinci aşamasına girmek için izin vereceğini dile getiren Muhbir, bu izin verilirse çalışmaların hızlanacağını vurguladı.