WHO, İran’a aşı onaylama yetkisi vermiştir

Şanesaz yaptığı açıklamada, İran’ın bir aşıyı onaylaması durumunda bu aşının WHO tarafından diğer ülkelerde bile kullnımına onay verildiğini belirterk, aşı onaylanmasının İran tarafından yapılamayacağı iddialarını reddetti.

Korona aşısı ile ilgili ilk önce yerel aşı üretiminni hdeflerini belirtenn Şnesaz, üretilen ülkede kullanılmaya aşı ithal etmeyeceklerini belirten Şanesaz, aşıların 4 aşamalı bir süreç sonrası piyasaya sürüldüğünü bu kuralın WHO ve resmi mercilerden Korona aşısı için 3 aşamaya çakildiğini belirtti.

Şanesaz, Rus aşısınnın 15 ülkeden acil kulannım izni aldığını ve AB’nin yanında Brezilya, Arjantin ve Cezayir gibi ülkelerin de bu aşının alıcıları durumunda olduklarını söyledi.

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2012

Şanesaz yaptığı açıklamada, İran’ın bir aşıyı onaylaması durumunda bu aşının WHO tarafından diğer ülkelerde bile kullnımına onay verildiğini belirterk, aşı onaylanmasının İran tarafından yapılamayacağı iddialarını reddetti.

Korona aşısı ile ilgili ilk önce yerel aşı üretiminni hdeflerini belirtenn Şnesaz, üretilen ülkede kullanılmaya aşı ithal etmeyeceklerini belirten Şanesaz, aşıların 4 aşamalı bir süreç sonrası piyasaya sürüldüğünü bu kuralın WHO ve resmi mercilerden Korona aşısı için 3 aşamaya çakildiğini belirtti.

Şanesaz, Rus aşısınnın 15 ülkeden acil kulannım izni aldığını ve AB’nin yanında Brezilya, Arjantin ve Cezayir gibi ülkelerin de bu aşının alıcıları durumunda olduklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012