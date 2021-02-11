İran, bölgede korona aşısı üretim merkezlerinden biri olacak

Nemeki bazı büyük sağlık projelerinin açılışında bu konuyu belirtti.

Bu sene 11 bin yeni hastane yatak kapasitesi yaratıldığını belirten emeki, Mayıs ayına kadar da bir çok sağlık projesinin açılışını yapacaklarını söyledi.

Korona ile ilgili zor bir dönem geçirildiğii ifade eden Nemeki, İran Sağlık personelinin ambargolar döneminde büyük fedakarıklarla hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

Korona sonrası en az 2500 ICU yatak kapasitesi yaratıldığını ifade eden Nemeki bunun yanında bu hastalıkla mücadele için bir çok teçhiztların da üretildiğini söyledi.

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2012