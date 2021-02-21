Denemeler, İran aşılarının %90 oranında bağışıklık sağaladığını onaylamaktadır

İRNA'ya konuşan Muhammedrıza Sahihi, yaklaşık 35 gönüllü üzerinde yapılan immünojenisite testlerinin sonuçlarının, aşının daha yüksek bir immünojenik korumaya sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sonuçların ikinci dozu alanların %90'ının iki hafta sonra bağışıklık gösterdiğini kaydeden Sahhi, insan denemelerinin ilk aşamasında 56 gönüllüye kendi koronavirüs aşısından ikinci bir doz verildiğini söyledi.

İran koronavirüs aşısının insan denemelerinin ikinci aşamasının Mart ayında başlayacağını kaydeden Sahihi, İran aşısının ilk gönüllülerinin İmam Humeyni'nin Talimatlarını Uygulama Kurumu Başkanı Muhammed Mubir’in kızı Tayyibe Muhbir ile bu kurumun yöneticilerinden birine yapıldığını ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish