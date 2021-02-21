21 Şub 2021 15:01
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News Code: 84237332
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Denemeler, İran aşılarının %90 oranında bağışıklık sağaladığını onaylamaktadır

Denemeler, İran aşılarının %90 oranında bağışıklık sağaladığını onaylamaktadır

Tahran, İRNA- İran Bereket aşılarının imalatından sorumlu yetkili, İran aşısı olan Kovo'nun İran %90 oranında bağışıklık gösterdiğini söyledi.

İRNA'ya konuşan Muhammedrıza Sahihi, yaklaşık 35 gönüllü üzerinde yapılan immünojenisite testlerinin sonuçlarının, aşının daha yüksek bir immünojenik korumaya sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sonuçların ikinci dozu alanların %90'ının iki hafta sonra bağışıklık gösterdiğini kaydeden Sahhi, insan denemelerinin ilk aşamasında 56 gönüllüye kendi koronavirüs aşısından ikinci bir doz verildiğini söyledi.

İran koronavirüs aşısının insan denemelerinin ikinci aşamasının Mart ayında başlayacağını kaydeden Sahihi, İran aşısının ilk gönüllülerinin İmam Humeyni'nin Talimatlarını Uygulama Kurumu Başkanı Muhammed Mubir’in kızı Tayyibe Muhbir ile bu kurumun yöneticilerinden birine yapıldığını ifade etti.

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