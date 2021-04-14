İki Avrupa ülkesi İran korona aşını istiyor

Twitter hesabından açıklamada bulunan Cihanpur, '%60 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyeti başlıyor. İki Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere beş ülke İran korona aşısını istiyor. Üretim verimliliğindeki artışla birlikte, aylık 20 milyon dozluk korona aşısı üretim rekoru yakalanmıştır' ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'na göre, İran'da şu ana kadar 12'den fazla farklı şirket korona aşısı üretmeye çalışmakta ve bu firmalardan beşi diğerlerinden önde. Beş proje arasında Küba ile Pasteur Enstitüsünde ortak aşının üretilmesi yer alıyor ve bu aşı, Sağlık Bakanı'na göre muhtemelen bu baharda üretilecek. Bundan sonra Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre aşı, üretim hattı oluşturmakla meşgul olan İmam Humeyni Talimatlarını Uygulama Kurulu'nun ürettiği Bereket aşısıdır.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, korona aşısının bu iki üretim hattı ile aynı zamanda, Razi Serum Enstitüsü tarafından üretilen aşı (enjeksiyon-inhalasyon aşısı) ve Savunma Bakanlığı tarafından üretilen bir başka Fehra veya Sepend aşısı, insan klinik araştırması ve üretim aşamalarından geçmektedir.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, bu baharın sonunda İran'da yerli olarak üretilen aşının tamamlanarak vatandaşlara enjekte edileceğine söz verdi.

Şimdiye kadar İran Gıda ve İlaç Kurumu, Güney Kore'de yapılan dört Rus Sputnik V aşısına, Baharat Tech India ve Astra Zeneca aşısına acil lisans verdi. Bu aşılardan Astra Zeneca aşısı aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım için ruhsatlandırılmıştır.

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