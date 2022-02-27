27 Şub 2022 23:00
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News Code: 84665500
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İran dünyada korona aşısı üreten 10 ülkeden biri

İran dünyada korona aşısı üreten 10 ülkeden biri

Tahran, IRNA- İran Pastor Enstitüsü Başkanı ALireza Bigleri,Dünyada koronavirüs aşısı üretebilen ülke sayısının 10 ülke olduğunu ve İran'ın şu anda yerli araştırmacıların çabalarıyla bu ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bigleri,'İran, koronavirüs aşısı üretimi için çeşitli platformlar ve yöntemler sunmayı başardı ve bu alanda başarılı oldu, bu da ülkenin aşı teknolojisi alanındaki büyük bir şekilde büyümesini ve gelişimini gösteriyor'dedi.

Bigleri,“Ülkede son aylarda bu alanda eksikliklerimiz olmasına rağmen Ancak bugün vatandailarımız, hem üçüncü hem de dördüncü olmak üzere ek dozlar gerekirse, bir grup yetenekli İranlı aşıcının bu ürünü üretebileceğinden ve nüfusun kullanımına sunabileceğinden emin olabilir” dedi.

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