İran’da korona’da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 489 bin 920'yi aştı

Açıklmaya göre, son 24 saatte 242 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 135 bin 40’e yükseldiği, vakalardan 4 bin 53 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 489 bin 920 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 46 milyon 620 bin ve 277 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 62 milyon 151bin 678 kişiye ilk doz korona aşısı 55 milyon 100 bin 697 kişiye de ikinci doz aşı ve 22 milyon 214 bin 679 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 139 milyon 467 bin 54 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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