İran halkının 43 yıl direniş ve dik duruşu

İran genelinde törenler 1500 kent ve 300 kasaba ve köyde sabah 09:30’da başladı, korona şartlarının yoğun olduğu şehirlerde yürüyüşlerin araçlar ve motosikletlerle düzenlendi.

Törenler İran genelinde 6500 basın mensubu tarafından izlenmekte ve bunların 200’ü yabancı basın mensubudur.

Yürüyüşler İran kanallarının yanında Elcezire gibi kanallar tarafında da canlı olarak yayınlanmaktadır.

Tahran, Azadi meydanında askeri birlikler tarafından programlar sunulacak ve yürüyüşün bildirisi yayınlandı.

İran’ın farklı bölgelerindeki yürüyüşlere çocukların yanında bir çok kişi yerel kıyafetleri ile katıldı.

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2012