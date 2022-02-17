BM Müteciler Yüksek Komiseri Teft Sağlık Merkezini ziyaret etti

Teft Sağlık Müdürü Dr. Seyyid Mahmud Vaizpur, Afganlı mültecilere verilen sağlık hizmetinin yerli halkına verilen hizmetin aynısı olduğunu belirtti.

Mülteci çocukların bakım ve aşılarının sürekli yapıldığını ifade eden Vaizpur, bölgedeki hamile Afgan kadın mültecilerin yüzde 94’ünün korona aşısını kullandığını söyledi.

Vaizpur, merkezin çeşitli bölümlerinin mültecilere hizmet verdiğini belirterek, mültecilerin PCR testleri ve tedavilerinin merkezde yapıldığını ifade etti.

Vaizpur, bölgedeki mevcut mülteci Afganların yüzde 95’inin birinci doz korona aşısı, yüzde 93’ünün de ikinci doz aşısını ve yüzde 60’dan fazlasının da üçüncü doz korona aşısını kullandıklarını söyledi.

Şahu da merkezin standartlar çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti ve sağlık personeline teşekkür etti.

Yezd ilinde 140 bine yakın Afganlı mülteci bulunmaktadır.

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2012