İran’da korona’da iyileşen sayısı 6.3 milyonu aştı

Açıklmaya göre, son 24 saatte 168 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 133 bin 886’ya yükseldiği, vakalardan 3 bin 410 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 327 bin 200 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 46 milyon 144 bin ve 867 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’ şu ana kadar 61 milyon 664 bin 949 kişiye ilk doz korona aşısı 54 milyon 851 bin ve 145 kişiye de ikinci doz aşı ve 21 milyon 470 bin 719 978 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 137 milyon 986 bin 813 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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