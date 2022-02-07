Devrim Lideri 3. doz korona aşısını yaptırdı

Merendi, 'Ülkede çok sayıda iyi aşı var ama ne yazık ki üçüncü doz pek hoş karşılanmadı ve hatta birinci ve ikinci dozlar için bile istatistiklerin iyileştirilmesi gerekiyor. Tıpkı Devrim Lideri'nin üç kez aşılandığı gibi, İran aşısını yaptırdığı gibi biz de aynısını yapmalıyız' diye belirtti.

İran'da şimdiye kadar 61 milyon 112 bin 617 kişiye ilk doz, 54 milyon 505 bin 698 kişiye ikinci doz ve 19 milyon 646 bin 357 kişiye üçüncü doz korona aşısı yapıldı.

Ülkede enjekte edilen toplam aşı sayısı 135 milyon 264 bin 672 doza ulaştı ve bu eğilim ülkede giderek artıyor.

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